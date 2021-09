Francia, è morto l'ex difensore Jean-Pierre Adams. Era in coma da 39 anni

L'ex calciatore Jean-Pierre Adams è morto dopo 39 anni di coma. Ex difensore, nato a Dakar nel 1948 ma nazionale francese (34 presenze con i bleus), Adams fu operato il 17 marzo 1982 a un legamento del ginocchio ma per errore del medico durante l'anestesia finì in stato vegetativo. Un dramma umano che ha conosciuto la sua fine questo lunedì.