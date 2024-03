Francia-Germania, Giroud entra in campo e realizza un nuovo record personale

Importante presenza e nuovo record per il numero nove del Milan, Olivier Giroud, che questa sera in occasione dell'amichevole della sua Francia a Lione contro la Germania (sul risultato attualmente di 2-0 in favore dei tedeschi), ha collezionato così la 130esima partita con la maglia della Nazionale Francese subentrando al 60' per Marcus Thuram.

Ennesimo primato per il campione del Milan, che detiene ancora il record di miglior realizzatore di sempre della Francia (130 presenze e 56 reti ufficiali).