Francia, grave lutto per Deschamps: il ct non sarà in panchina contro la Danimarca

Dopo il grave lutto subito, con la perdita del padre pochi giorni fa, Didier Deschamps non sarà in panchina per la sfida di Nations League di questa sera tra la Francia e la Danimarca. Il ct transalpino sarà sostituito dal vice Guy Stephan, come scrive RMC Sport. Intanto, la nazionale prima dell'allenamento di oggi ha voluto dedicare un minuto di silenzio al proprio ct e alla memoria del padre scomparso.