Francia, Le Figaro elogia Maignan: "Carisma e leadership"

vedi letture

Dopo una stagione complicata come l'ultima vissuta un rossonero, un Europeo da protagonista è quello che serviva a Mike Maignan per riconquistare la fiducia dei suoi tifosi. Arrivato al ritiro della Nazionale in forte dubbio per un problema al dito della mano che gli ha fatto saltare il finale di stagione con il Milan, il portiere francese ha sin da subito dimostrato di essere particolarmente carico per il suo primo torneo internazionale con i Les Blues.

Passare dalle parole ai fatti non è mai semplice né tantomeno scontato, eppure Mike Maignan nei primi 270' di questo Euro2024 è risultato essere decisivo con diverse parate importanti, come ad esempio quelle all'esordio contro l'Austria. Insomma, la scena in Germania se la starebbe prendendo proprio il portiere del Milan, elogiato in patria da un importante quotidiano come Le Figaro.

Nella sezione sport, infatti, c'è un articolo interamente dedicato a Mike Maignan, elogiato per la sua "Charisme et leadership" (Carisma e leadership ndr) che starebbe incidendo e non poco sulla solidità difensiva della Nazionale francese, al momento una delle migliori della competizione insieme a Spagna e Belgio.