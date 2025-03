Francia, Mbappé esalta Maignan: "Sapevamo di avere un portiere che fa la differenza ai rigori"

vedi letture

La Francia rimonta la Croazia. Dopo lo 0-2 dell'andata, la nazionale di Deschamps ha superato gli avversari con lo stesso risultando approdando poi alle semifinali di Nations League grazie ai calci di rigore. Tanta soddisfazione nelle parole di Kylian Mbappé al termine dell'incontro. L'attaccante del Real Madrid si è così espresso ai microfoni di TF1 dopo il match: "Ci siamo svegliati con l'idea che avremmo potuto trascorrere una fantastica serata - ha esordito la punta transalpina -. Eravamo convinti che avremmo potuto fare qualcosa di grande. Non volevamo lasciarli respirare, altrimenti ti avrebbero fatto correre. Stavamo sbagliando gol. Michael calcia una punizione spettacolare e Ousmane è molto efficace".

La stella francese si è poi soffermato sui tiri dal dischetto elogiando la prestazione dell'estremo difensore del Milan Maignan: "Sappiamo di avere un portiere che fa la differenza nei rigori - ha proseguito - quindi siamo avvantaggiati. Era un obiettivo, eravamo convinti che avremmo raggiunto la qualificazione. Ci voleva una partita del genere per riavere il pubblico dalla nostra parte. Volevamo creare il clima più ostile possibile agli avversari, nel rispetto delle regole. In Croazia ci sentivamo come se non fossimo a casa. Ora andiamo alle Final Four. C'è un titolo in gioco, proveremo a raggiungerlo".