Francia, questa sera la sfida contro la Danimarca: Giroud parte ancora titolare

© foto di www.imagephotoagency.it

Didier Deschamps, CT della Francia, ha scelto l'undici titolare per la sesta sfida di Nations League in programma questa sera contro la Danimarca. Tra i calciatori scelti c'è anche Olivier Giroud, che giocherà in attacco insieme a Mbappe e Griezmann nel 3-4-3. Per l'attaccante del Milan si tratta della seconda titolarità consecutiva in nazionale, la nona considerando anche le partite giocate con il Milan.