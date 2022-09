Freitas: "Enzo Fernandez al Benfica? Scelta intelligente"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Talent scout e conoscitore del calcio internazionale, Carlos Freitas (ora dirigente in Belgio al Seraing), ha rilasciato un’intervista esclusiva ai colleghi di TMW in cui ha parlato anche di Enzo Fernandez, gioiellino del 2001 in forza al Benfica che nei mesi scorsi è stato accostato con insistenza anche al Milan. Freitas, sulla scelta di Enzo Fernandez di andare a giocare al Benfica e non subito in un top club europeo ha detto: “È stato intelligente: vedendo il percorso di Angel Di Maria che scelse il Portogallo come prima porta d'ingresso in Europa, ha scelto bene. È sintomo di intelligenza: quando sei un campione in Sudamerica, non è detto che tu debba avere impatto in Inghilterra o Italia. Il Portogallo per questo, vedendo anche il passato, come Falcao, David Luiz, Hulk, Di Maria, è un ottimo palcoscenico”.