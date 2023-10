Furlani: "Andiamo avanti su San Donato, speriamo che lo stadio nuovo sia una realtà nei prossimi anni"

Giorgio Furlani, AD del Milan, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Dortmund-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sul nuovo stadio del Milan a San Donato: “È da 5 anni che sono coinvolto e che ci battiamo per avere uno stadio nuovo, il Milan ha bisogno di uno stadio nuovo per essere competitivo costantemente a livello europeo. Vai in giro ed impari dagli altri per implementare. Noi stiamo andando avanti su San Donato, speriamo che lo stadio nuovo del Milan sia una realtà nei prossimi anni”.