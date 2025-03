Furlani: "In tutta onestà, la pagella è decisamente insufficiente nonostante la Supercoppa"

Il Milan si gioca probabilmente le ultime carte della sua stagione per cercare di agguantare un posto Champions League questa sera alle 20.45 a San Siro contro la Lazio, in occasione del 27° turno di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono conquistare necessariamente i tre punti dopo la sconfitta di Bologna ma soprattutto dopo che praticamente tutte le avversarie dirette hanno ottenuto risultati positivi. Nel pre gara, ai microfoni di Dazn è intervenuto l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

Secondo anello vuoto: umore dei tifosi chiaro... Come valutate la stagione?

"A inizio stagione le aspettative erano alte, le premesse c'erano. Non abbiamo fatto quello che volevamo fare finora. In totale onestà la pagella è decisamente insufficiente, nonostante la Supercoppa. Dobbiamo guardare avanti, indietro non possiamo tornare. Dobbiamo chiudere la stagione con onore, partendo da stasera"