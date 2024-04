Furlani sincero: "Complimenti all'Inter, avremmo voluto essere noi. Ora focalizzati sul secondo posto"

L’AD rossonero Giorgio Furlani ha parlato a DAZN al termine di Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Per il milanismo è una serata complicata. Quali sono le prime riflessioni? “Innanzitutto facciamo i complimenti all’Inter, avremmo voluto essere noi. Siamo al lavoro per la prossima stagione per far sì che sia una stagione di successo. Non parlerei di emozioni ora, abbiamo ancora 5 partite di questo campionato. Siamo ancora secondi e vorremmo tenerci questo secondo posto, siamo ancora focalizzati su queste prossime partite”.