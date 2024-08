Furto d'identità per Stephanie Frappart. La federazione francese smentisce un comunicato

vedi letture

L’arbitra internazionale Stephanie Frappart nelle ultime ore è finita al centro delle polemiche dopo aver diretto la sfida fra Lione e Monaco – vinta dai biancorossi del principato per 2-0 – in cui ha dovuto gestire diversi episodi spinosi suscitando anche le critiche della tifoseria di casa.

Nelle ore successive alla sfida su Instagram è apparso un profilo con il nome della direttrice di gara in cui appariva un comunicato stampa in cui si denunciavano insulti e minacce di morte ricevute dai tifosi al termine della partita e in cui si leggeva la volontà di Frappart di presentare una denuncia per quanto accaduto. Parole che avevano scatenato i tifosi, tantissimi i commenti sotto il post, che pensavano di rispondere a lei anziché a qualcuno che si spacciava per l'arbitra.

Una situazione esplosiva che ha costretto la Federcalcio francese (FFF) a prendere una posizione spiegando che l’arbitra non ha alcun account social: “La FFF sottolinea che l'arbitra internazionale Stéphanie Frappart non utilizza alcun social network. La pubblicazione che circola a suo nome da ieri sera dopo l'incontro Olympique Lyonnais - AS Monaco costituisce un furto d'identità. - si legge in una nota riportata da Footmercato - La FFF ricorda che condannerà sempre fermamente qualsiasi forma di molestie informatiche e insulti”.