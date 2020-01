Futre e la polemica sul Pallone d'Oro dell'87: "Ci fu lo zampino di Berlusconi"

Nel corso della lunga intervista concessa al canale Youtube 'Ídolos', la leggenda del calcio portoghese Paulo Futre ha ricordato anche il Pallone d'Oro soffiatogli per un voto da Ruud Gullit nel 1987: "Chiesi a Berlusconi come fece a togliermi quel Pallone d'Oro, so che ci fu il suo zampino dietro... Io comunque non credo in questo tipo di premi, li chiamo non a caso i 'Premi della Vergogna'".