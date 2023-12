Futuro Maignan: iniziati i colloqui per il rinnovo, ma i corteggiatori del portiere non mancano

vedi letture

Il Corriere della Sera di oggi fa il punto sulla situazione di Mike Maignan: il francese, cresciuto nelle giovanili del PSG, è legato al Diavolo fino al 2026 e incassa uno stipendio da 2,8 milioni di euro. Non pochi, ma nemmeno paragonabili agli ingaggi in doppia cifra che percepiscono i colleghi dei top club in Europa.

Richiesta di otto milioni di euro di stipendio

Il Milan in teoria non vorrebbe privarsi di lui: i manager Furlani e Moncada hanno già iniziato i colloqui per il rinnovo del contratto e hanno riscontrato nel giocatore la disponibilità a restare in una città e in una squadra a cui è affezionato. Sentimenti a parte, occorre però trovare un’intesa con gli agenti del portiere sull’aumento dello stipendio: le prime richieste dell’entourage partono da 8 milioni, numeri al di sopra della media degli ingaggi previsti dalla politica societaria del club.

I corteggiatori

Già la scorsa estate il Chelsea si era fatto avanti ma fra la maxi valutazione fatta dal Milan (100 milioni) e l’addio a Tonali non se ne fece nulla. Ora le big d’Europa sono tutte in fila a osservare le prestazioni del talento ex Lilla: in pole si segnala il Bayern Monaco, a caccia di un sostituto a lungo termine di Manuel Neuer. Poi però le grandi della Premier, dal Manchester United — alle prese con gli ultimi gravi errori di Onana — allo stesso Chelsea, guardano con interesse all’evoluzione della situazione.