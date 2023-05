Futuro Vranckx, difficile che il belga venga riscattato dal Wolfsburg

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina parla anche del futuro di Aster Vranckx, arrivato la scorsa estate sul gong del mercato in prestito dal Wolfsburg. Poco spazio per lui e prestazioni che non hanno realmente rubato l'occhio. Il riscatto che il Milan dovrebbe pagare per trattenere il 2002 belga sarebbe pari a 12 milioni di euro: salvo clamorosi ribaltoni o colpi di scena è difficile che da via Aldo Rossi procedano con il riscatto di Vranckx.