G. Capuano: "Ho una proposta, Bonucci entri a San Siro abbracciato a Gattuso"

Giovanni Capuano, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha detto la sua in merito al ritorno a San Siro di Leonardo Bonucci da avversario: "Faccio una proposta: Bonucci entri a San Siro abbracciato a Gattuso mentre verrà sotterrato da fischi e insulti. Cerchiamo qualcuno che in Italia faccia come Piquè che zittisce chi offende gli avversari".