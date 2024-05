Gabbia a Giroud: "Merci, sei una persona incredibile. Un onore condividere con te la quotidianità"

Matteo Gabbia, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è uno di quei giocatori che sa cosa significa indossare la maglia rossonera. Ma sa anche cosa significa lasciarla andare: l'estate scorsa, chiuso nelle gerarchie, aveva lasciato Milanello in prestito direzione Villarreal. Un addio sofferto per un milanista come lui. Poi a gennaio, complice l'epidemia di infortuni, Gabbia è stato richiamato a casa ed è stato una delle sorprese della stagione del Milan. Considerando il bel legame con la maglia rossonera, sono ancora più commoventi i tre saluti riservati a Kjaer, Giroud e Pioli sul proprio profilo Instagram.

Il saluto di Gabbia a Olivier Giroud: "Olí grazie! Sei una persona incredibile un campione in tutto ciò che fai e lo hai dimostrato sempre! Ci hai portato la gioia più bella che potessimo immaginare a Sassuolo e non lo potrò mai dimenticare. È stato un onore condividere con te la quotidianità e ti auguro il meglio possibile per il futuro!!! Merci!!!"