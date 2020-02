Gabbia a Sky: "Dopo Ibra spero di vedere anche Thiago Silva, sarebbe stupendo"

Matteo Gabbia, ha parlato a Sky Sport: "Sono felice ma sopratutto focalizzato sul futuro. Cerco di tenere i piedi ben saldi per terra e guardare avanti. Ringrazio tutti quelli che hanno speso del tempo per mandarmi un messaggio positivo. Tutto questo per me è un sogno che si realizza, voglio fare una carriera importantissima al Milan ma penso ad allenamento dopo allenamento senza sbilanciarmi sul futuro. Al Milan sono passati tanti giocatori forti che hanno scritto la storia di questo club. Mi ricordo Maldini ma anche Thiago Silva e credo siano modelli da cui cercare di prendere qualcosa di più. Ibrahimovic? Dopo averlo visto dal vivo, spero di vedere anche Thiago Silva. Sarebbe stupendo incontrare anche lui".