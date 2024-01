Gabbia a Sky: "Felice di essere tornato, ripagherò la fiducia. Vogliamo i tre punti oggi"

vedi letture

Prima della gara contro l'Empoli, Matteo Gabbia ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky:

Sul ritorno al Milan: "Sono stati giorni molto belli, ho ritrovato i vecchi compagni, anche i nuovi mi hanno accolto bene. Ora si gioca, faremo del nostro meglio".

Sul momento del Milan: "Ci sono stati tanti infortunati, ma ho visto cose positive in questi giorni. Gli allenamenti sono stati fatti bene, ora dobbiamo portare a casa i tre punti".

Ancora sul ritorno in rossonero: "Ero a Milano per la feste. Ho cercato di rimanere concentrato sul Villarreal per rispetto del club spagnolo, ma sono felice di essere tornato. E' un attestato di stima, cercherò di ripagare la fiducia del club".