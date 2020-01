Gabbia ancora una volta unica alternativa ai centrali titolari

Come accaduto più volte nelle ultime settimane, nonostante l'approdo in rossonero di Simon Kjaer, Matteo Gabbia sarà l'unica alternativa ai centrali di difesa anche nel match contro l'Udinese. Mateo Musacchio, dopo aver saltato la sfida di Coppa Italia, non è stato convocato nemmeno per il lunch match di San Siro: di conseguenza in coppia con Romagnoli ci sarà ancora il neo-acquisto danese, mentre Gabbia sarà il solo sostituto in panchina.