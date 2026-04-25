Gabbia chiaro sul futuro di Allegri: "Per noi è fondamentale. Speriamo che resti"

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Intervistato dal collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini, Matteo Gabbia ha parlato di scudetto mancato, di ricordi d'infanzia ma anche del momento di difficoltà che sta attraversando il calcio italiano. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa è mancato quest’anno per lo scudetto?

"Non lo so, ma per me abbiamo fatto il massimo. Va riconosciuto il merito a chi è stato più forte e fargli i complimenti. So che è difficile da accettare per i tifosi, lo è anche per me, ma nello sport bisogna saper accettare il risultato. Dobbiamo anche tenere presente che partivamo da un ottavo posto".

Nella prossima stagione l’obiettivo è lo scudetto della seconda stella?

"Deve esserlo, certo. Quando sei al Milan, giochi per vincere. È un privilegio".

Allegri ci sarà ancora? Lei nei giorni scorsi ha fatto un endorsement esplicito…

"Per noi il mister è fondamentale. Deciderà lui, ovviamente, ma noi nello spogliatoio speriamo tutti che resti. Ha portato aria nuova. Guardate la difesa: ora siamo la seconda migliore d’Europa dopo l’Arsenal. Con noi è felice, ce lo dice sempre".

E Modric resterà?

"Lo pressiamo ogni giorno. Ma è una sua scelta di vita".

Anche il futuro di Leao è in bilico.

"A volte su Rafa c’è troppa cattiveria. Noi compagni sappiamo quanto è forte. E vorremmo continuare insieme".