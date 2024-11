Gabbia: "Ho la fortuna di giocare nella squadra della mia città, non potrei essere più felice"

Nell'intervista rilasciata a Milan TV dopo il rinnovo con il club rossonero fino al 2029, Matteo Gabbia ha raccontato: "Per me vivere in maniera tranquilla con la mia famiglia, con tra poco mia moglie, insomma quella che è tutta la mia cerchia di persone è un qualcosa di molto importante. Io sono felice di condividere quelli che sono tutti i momenti con loro, perché appunto mi fanno sentire a casa in ogni momento, bello e brutto. Di conseguenza ho la fortuna di giocare nella squadra della mia città, dove anche quando vado al campo sento di essere comunque a casa. Di conseguenza è un qualcosa di magico, di fantastico e non potrei essere più felice".

Sul suo essere giocatore: "Io cerco di esaltare quello che è il positivo dentro di me, sia come persona che come atleta. Cerco di trasmettere ai miei compagni quello che posso, e dir la verità non c'è tanto da fare su questo punto, perché devo dire che tutti i miei compagni sono delle persone, degli atleti ultra professionali, quindi da questo punto di vista qui sono molto contento. Io so che devo continuare a spingere su queste mie due qualità per riuscire sempre a raggiungere degli obiettivi migliori".