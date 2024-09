Gabbia in campo contro Venezia o Liverpool. Dipende da Pavlovic

vedi letture

Il Milan che ritornerà dalla sosta per le Nazionali dovrà offrire prestazioni molto differenti dal punto di vista difensivo rispetto a quelle mostrate nelle prime tre giornate. Con sei gol subiti i rossoneri sono la peggiore difesa del campionato, non un ruolino di marcia onorevole, specialmente per una squadra che vuole vincere e lottare per il titolo. Fonseca in questa pausa avrà lavorato sicuramente a dei cambi strutturali per presentarsi con maggiore equilibrio e solidità. Tutto si impernierà sulla coppia Tomori-Pavlovic ma non saranno gli unici.

Importante per il Milan che i due titolari della difesa abbiano un ricambio adeguato. In questo momento risponde al nome di Matteo Gabbia che ancora non ha esordito ufficialmente in questa stagione, nonostante nella seconda metà della scorsa era stato uno dei migliori e uno dei più continui nel suo rendimento. Con le gare che arriveranno ogni tre giorni, però, si aprirà il campo anche per il classe 1999: secondo la Gazzetta dello Sport in una partita tra Venezia e Liverpool, Gabbia sarà in campo. Molto dipenderà anche da come tornerà Pavlovic dal ritiro della Serbia.