Gabbia: "Ricordo un Milan-Roma dove giocai insieme a Kalulu, fu particolare perchè eravamo ancora in tempi di Covid"

Nel secondo e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni dei protagonisti della squadra rossonera, è stato ospite il difensore rossonero Matteo Gabbia che, dopo aver cominciato la stagione in prestito al Villarreal, è tornato alla casa base in emergenza e si è dimostrato una delle note più belle di questa stagione complicata. Ecco così un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Milan-Roma dello scudetto, Gabbia titolare insieme a Kalulu: "Abbastanza particolare, c'era il covid ancora: si facevano i tamponi ogni giorno. Eravamo tornati dalle vacanze invernali e la Roma era la prima partita: ai test erano risultate le positività di Fik e Romagnoli, di conseguenza io e Pierre abbiamo iniziato ad allenarci a tre giorni dalla partita insieme, con la consapevolezza che se non fossero più stati positivi sarebbero tornati i titolari. L'abbiamo affrontata molto bene e abbiamo giocato molto di squadra: una partita di cui ho un bel ricordo. Ci ha dato un bello slancio per la seconda parte di stagione"