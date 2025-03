Gabbia si gode i tre punti: "Forza Milan sempre! Avanti insieme"

vedi letture

Nonostante il clima difficile, con Christian Pulisic che ne ha parlato apertamente in conferenza (clicca QUI), il Milan riesce a vincere in rimonta contro un ottimo Como, con tanti calciatori, a vedere le reazioni successive, che hanno mostrato attaccamento e voglia di combattere per la maglia. Tra questi c'è sicuramente Matteo Gabbia, tornato da qualche settimana con costanza tra i titolari di Conceiçao. Il numero 46, che in stagione ci ha messo sempre la faccia quando le cose non sono andate bene, si gode i tre punti: "Forza Milan sempre! Avanti insieme".