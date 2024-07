Gabbia su mister Fonseca: "Vogliamo conoscerci bene per mettere delle belle basi per il futuro"

In occasione del raduno a Milanello di questa nuova stagione 2024-2025 è intervenuto così il difensore centrale rossonero, Matteo Gabbia. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Milan TV:

Sul nuovo allenatore Fonseca: "C'è tanta curiosità e voglia di seguire un allenatore che è nuovo, appena arrivato. C'è voglia di consocerlo e farsi conoscere. Di conseguenza questo è il nostro obiettivo per queste prime settimane di lavoro: cercare di conoscerci reciprocamente meglio e fargli capire pregi e difetti, per mettere le basi per un futuro che può essere bello"