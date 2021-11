Gabbia, una serata da dimenticare al Franchi: le pagelle del difensore

Una serata da dimenticare per Matteo Gabbia. Contro la Fiorentina, il difensore rossonero si è messo in cattiva mostra commettendo diversi errori, a cominciare da quello - in collaborazione con Tatarusanu - che ha regalato il gol del vantaggio alla Fiorentina. Stamane i quotidiani sportivi hanno inevitabilmente bocciato il centrale milanista.

La Gazzetta dello Sport 4.5: “Catapultato in campo dal doppio infortunio di Tomori e Romagnoli, pecca di ingenuità quando Tatarusanu perde la presa sul 1° gol. Sul 3° è preso d’infilata da Vlahovic”.

Corriere dello Sport 4.5: “Invece di spazzare via il pallone, cerca di proteggerlo. E Duncan ne approfitta. Vlahovic, invece, lo brucia in velocità”.

Tuttosport 4: “Lanciato in campo dall’infortunio di Tomori per la sua seconda presenza stagionale dopo quella contro il Venezia, dorme clamorosamente in occasione dell’errore di Tatarusanu. Completa la serataccia tenendo in gioco Vlahovic sul terzo gol della Fiorentina”.