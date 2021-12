Gaffe Pallone d'Oro, ricordati Maradona e Muller: Paolo Rossi dimenticato

La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea la gaffe di France Football, rivista francese nota per l'organizzazione del Pallone d'Oro: nella serata di lunedì Lionel Messi ha trionfato per la settima volta, ma c'è stato ampio spazio al ricordo di campioni scomparsi nel 2020-2021 come Diego Armando Maradona e Gerd Müller. Tuttavia, non c'è stato tempo per un memento dedicato a Paolo Rossi, che ci ha lasciati il 9 dicembre scorso e che il Pallone d'Oro l'ha anche alzato, nel 1982, anno del trionfo al Mondiale di Spagna. Nella serata di ieri gli organizzatori si sono scusati con Federica Cappelletti, moglie di Rossi, promettendo di rimediare a gennaio con un’altra cerimonia.