Galeone: "Il Milan è quella sfida stimolante che sta cercando Allegri. Sono convinto un paio d'anni rivincerebbe lo scudetto"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato di Massimiliano Allegri, nome caldo per la panchina del Milan, oltre che suo ex allenatore tra Perugia, Napoli e Pescara.

Allegri porterebbe conoscenze ed esperienza, cosa potrebbe invece offrire il Milan a Max?

"Massimiliano ha ancora una gran voglia di farsi vedere, ha un desiderio di rientrare pazzesco. Negli anni precedenti ha rifiutato offerte incredibile dalla Premier o dal Psg. I dirigenti francesi chiamarono addirittura me perché lo convincessi ad andare! Non ci fu modo. In Arabia gli offrivano ponti d’oro e lui niente. Cerca una sfida stimolante e ama la Serie A, il Milan può offrirgli tutto questo".

Max andrebbe convinto con un ricco mercato?

"Niente affatto. Già a inizio campionato mi diceva che il Milan era un grande gruppo, una squadra dove poter lavorare bene. Tecnicamente è una formazione di alto livello. Ha super giocatori: non è mica facile trovare un centrocampo con Reijnders e Fofana. In pochi li hanno. Max farebbe bene per tantissime ragioni: sono convinto che in un paio d’anni rivincerebbe lo scudetto. Basterebbero al limite un paio di innesti, ma poca roba e senza svenarsi".