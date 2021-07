Galeone: "L'unica squadra che si muove bene e con chiarezza è il Milan"

L'ex allenatore di calcio, Giovanni Galeone, ha parlato così del Milan nel corso dell'intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Ecco il suo pensiero sui rossoneri: "Sul mercato l’unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il Milan. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma in pole position metto Juve e Inter, in seconda fila Roma e Milan. I rossoneri lavorano a un bel mix di giovani e esperti. Giroud è una gran mossa, da solo o in coppia con Ibra può scavare differenze".