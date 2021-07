Galli: "Giusto rendere obbligatorio il Green pass per i calciatori"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto il professor Massimo Galli, direttore malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano: "Giusto il Green pass obbligatorio per i calciatori professionisti, condivido la scelta della FIGC, servirebbe a tutti coloro che fanno sport di contatto, anzi sarebbe stata da attuare anche già prima. I problemi che ha creato non vaccinare tutte queste persone sono ben superiori. È un discorso di idoneità a determinate mansioni, non utilizziamo un concetto di obbligatorietà che creerebbe lungaggini enormi. Se fai il medico o l’infermiere e non sei vaccinato e puoi portare ai tuoi pazienti un’infezione, allora non sei idoneo alla mansione. Vale lo stesso per i calciatori, fai uno sport di contatto e collettivo e così ti metti nella miglior condizione possibile per non essere infettato e non infettare".