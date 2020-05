Galli su Pobega: “Bravo negli inserimenti, ha struttura e corsa. Sarà il Milan a valutare”

L’ex rossonero Filippo Galli, intervenuto sulla pagina Instagram “Fantapiu3”, ha parlato del passato in rossonero e di attualità: “Baggio? E’ un fenomeno, ho avuto la fortuna di giocare con lui ed ero vicino di camera, un giocatore fantastico ed una bella persona. Dopo il Milan ci siamo ritrovati a Brescia nell’anno di Mazzone. Se il Milan ha ancora bisogno di me? Sono legato al Milan e sono tifoso da quando avevo 5 anni, speriamo di poter tornare presto in alto. Pobega? Ha fatto un anno a Terni, ora a Pordenone, ma gli scout del Milan potranno valutare il percorso di Tommaso. Può fare sia il centrocampista a due che la mezzala, bravo negli inserimenti, ha struttura e corsa. Nel percorso che ha fatto ha acquisito tante conoscenze”.