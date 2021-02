Galli su Pobega: "È un ragazzo determinato sia in campo che fuori"

Filippo Galli, ex celebre difensore rossonero e responsabile del settore giovanile del Milan, ha raccontato così a Sky il percorso di Pobega. Queste le sue parole: “Mi ricordo quando è arrivato al Milan. Era piccolo dal punto di vista strutturale ma non è stato un problema perchè non è quello l’aspetto più importante nella scelta dei giocatore. Quando penso a Tommaso penso a un ragazzo determinato anche nell’aspetto della scuola e negli studi. In Italia si fa ancora fatica a capire l’importanza del percorso formativo.”