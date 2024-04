Galli sulla formazioni: "Credo che Pioli faccia scelte ponderate"

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove, tra pochi minuti alle 15, scenderanno in campo Sassuolo e Milan per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri si trovano tra l'andata e il ritorno del quarto di finale di Europa League contro la Roma, reduci dalla sconfitta e da una brutta prestazione nel primo atto del doppio confronto con i giallorossi. Nel prepartita nello studio di Milan Tv è intervenuto l'ex calciatore rossonero Filippo Galli. Queste le sue parole a pochi minuti dal fischio di inizio.

Le parole di Galli sulle scelte di Pioli: "Dovendo far riposare qualche giocatore, loro hanno i dati in mano, non era possibile fare altrimenti. Credo che Pioli faccia delle scelte ponderate. Ha in mente l'importanza della partita di oggi e anche quella di giovedì. Ma sappiamo che le grandi squadre, come il Milan, devono pensare partita dopo partita".