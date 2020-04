Galliani: "Juve favorita dagli arbitri? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere"

Adriano Galliani, intervenuto a Top Calcio su TeleLombardia, ha risposto ad alcune domande sugli arbitraggi:

L’arbitraggio che l’ha più fatta arrabbiare? “Juventus-Milan, due ripartenze pericolosissime bloccate senza motivo”.

La Juventus è il club che ha sempre qualche attenzione in più da parte degli arbitri? “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, però non travisi. Non rispondo e basta”.