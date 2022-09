Galliani svela: "Picchieri Ronaldinho vedendolo. Come molti brasiliani..."

MilanNews.it

Adriano Galliani si è così espresso dal palco del Festival dello Sport di Trento sui numeri 10 avuti in carriera: "Vi racconto questa cosa di Baggio: arriva da noi nel 1995, ma avevo già il contratto firmato nel 1990. E' un rimpianto che ho. E' arrivato nel 1995, mi spiace aver perso cinque anni di Baggio in quel Milan. Gullit era più una seconda punta che un numero 10. Ronaldinho? Lo picchierei quando lo vedo. Aveva una classe infinita, lui e Ronaldo adoravo vederli in allenamento. Dinho, come molti brasiliani, era troppo appassionato cose extra campo. La classe pura di Ronaldinho è inarrivabile. Abbiamo avuto anche Rivaldo, altro giocatore immenso, ma anche a lui piaceva la bella vita".