Galliani: "Volevo Sabatini come ds del Milan, ma lo avvisai che ce n'erano già due..."

Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato al talk show di Sky Sport dal Grand Hotel di Rimini. Il dirigente del Monza, con Sabatini presente, ha rivelato di averlo voluto in rossonero: "Volevo Sabatini ds del Milan. - Riporta Tuttomercatoweb.com - Un giorno invito a casa mia Walter Sabatini, lo volevo come ds del Milan. Però lo avvisai che ce n’erano già due: Berlusconi, poi io. E lui sarebbe stato il terzo. È andato via”. Poi un adetto sulle sigarette: "Io odio il fumo, ho faticato per trattare con lui. Nela trattativa di El Shaarawy avevo bisogno di 15 milioni e ho dovuto sopportarlo".