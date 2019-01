Gambaro: "Higuain non si discute"

Enzo Gambaro, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione in casa rossonera alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, analizzando anche il momento personale di Gonzalo Higuain: "Il Milan deve ritrovarsi e recuperare gli infortunati, la Samp deve recuperare il buon momento di inizio stagione. Hanno molte motivazioni. Il Milan anche, quella del quarto posto. Higuain? Non si può mettere in discussione, fino all'espulsione di Milan-Juventus stava facendo una buona stagione. Chi gli sta attorno non è capace di valorizzarlo. Suso non gioca mai in funzione dell'attaccante".