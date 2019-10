Gandini: "Non sarà semplice per Pioli. Il problema dei rossoneri è la concorrenza"

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del nuovo corso del Milan: "Non sarà semplice per Pioli, ma mi sembra sia consuetudine cambiare tecnico in concomitanza di una sosta. La società rossonera ha molta fiducia nel lavoro fatto sul mercato e sta provando a cogliere l'opportunità di raddrizzare subito la stagione. Il problema dei rossoneri è la concorrenza: sono tante le squadre che lotteranno per il 4° posto e non c'è da escludere delle sorprese. Sarà un campionato interessante".