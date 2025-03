Ganz molto chiaro su Gimenez: "Il Milan l’ha preso per fare gol: bisogna dargli l’opportunità di fare gol"

L'ex attaccante del Milan, Maurizio Ganz, ha rilasciato una intervista a Radio24 nel corso di "Tutti Convocati". Queste le sue parole su Santiago Gimenez: "Un ottimo giocatore, uno striker: il Milan l’ha preso per fare gol, bisogna dargli l’opportunità di fare gol. Chiaro, però, che non è uno da manovra".

LE PAROLE DELL'EX CT DEL MESSICO

Gerardo 'Tata' Martino, ex CT della nazionale messicana, è stato intervistato dai microfoni di ESPN Mexico e ha parlato anche del nuovo centravanti del Milan, arrivato a gennaio dal Feyenoord, Santiago Gimenez. I due sono legati dal caso che risale al Mondiale del 2022, quando il tecnico fu criticato di non aver convocato l'allora 21enne Bebote. Su questo e sul momento di transizione dall'Olanda all'Italia si è espresso il commissario tecnico di nazionalità argentina.

Sulla non convocazione: "Il Gimenez dell'epoca della Coppa del Mondo non era lo stesso giocatore che vediamo oggi. Non voglio usarlo come scusa, e per questo dico che forse lei ha ragione e chiunque pensi che avrebbe dovuto esserci. Credo che sia importante considerare bene i momenti e le epoche, altrimenti si generalizza troppo: quello che accade a marzo, pensiamo che potesse essere fatto a novembre dell'anno precedente, ma in quei cinque mesi qualcosa è cambiato. Quindi, forse ha ragione lei (rivolto all'intervistatore, ndr), o forse avevo ragione io"

Sul passaggio al Milan: "Vedo l’evoluzione che ha avuto Gimenez ed è impressionante. Hai un giocatore consolidato, che gioca in competizioni europee, che è passato da una lega di seconda fascia come l’olandese (con il Feyenoord) e che ha avuto un percorso positivo fino ad arrivare al Milan. Santiago è probabilmente il miglior calciatore messicano del momento, ma ho anche sentito critiche dopo le sue partite in Copa Oro o Nations League, nonostante stia facendo un ottimo percorso. È stato acquistato dal Milan, uno dei club più grandi d’Europa. E questo è quello che mi auguro per molti altri giocatori messicani, affinché la nazionale possa migliorare. Il salto dal Feyenoord al Milan non è un dettaglio da poco per un calciatore messicano".