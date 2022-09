Garanzia Olivier, tutti i numeri di questo avvio di stagione di Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud, 35 anni sul passaporto ma sembra averne una decina di meno quando scende in campo. La punta francese con classe, posizione ed esperienza è stato uno dei migliori rossoneri in questo primo scampolo di stagione durato nove partite. Olivier le ha giocate tutte, le ultime sette sempre dal primo minuto, complici gli infortuni prolungati di Rebic e Origi. Il numero 9 è andato a segno per ben 5 volte (due su rigore e una nel derby) e fornito un fantastico assist di sponda a Leao contro l'Inter. Tra le reti anche quella in Champions contro la Dinamo Zagabria che ha permesso a Giroud di aprire il conto dei gol in Europa anche con la maglia del Milan. I minuti totali giocati ammontano a 591.