Garlando: “Il Milan è apparso sconfitto nelle testa”

Il commento del giornalista Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport: “Il Milan è apparso sconfitto nelle testa, prima ancora di scendere in campo. Ok l’umiltà tattica, ok puntare sulle ripartenze, ma se hai in squadra Higuain e tanti palleggiatori, non puoi rinunciare a giocare. Se Suso non avesse girato al 35’ delle ripresa una palla docile tra i guanti di Handanovic, il Milan avrebbe chiuso il derby senza mai tirare in porta. Mai successo. È mancato il coraggio. E per una squadra di Gattuso fa specie. Donnarumma ha sbagliato l’uscita decisiva. Ma ora non può diventare il colpevole. Tutto il Milan era sbagliato. Per rincorrere l’Europa, servono altra personalità, altro cuore. Ma è una squadra giovane. Un derby del genere è come la febbre per i bambini: brucia, ma li fa crescere”.