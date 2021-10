Garlando sull'Italia: "L'ossatura è buona ma servono i vari Tonali. E un vero 9"

Luigi Garlando analizza su La Gazzetta dello Sport il ko subito dall'Italia ieri contro la Spagna: "Non ricordavamo più che faccia avesse l'Italia. [...] Gli spagnoli hanno meritato, bravi loro a imporci ancora una volta la qualità del loro palleggio; troppo lontana l’Italia dalla sua versione estiva. [...] Bello l’orgoglioso finale azzurro che ha portato al 2-1 di Pellegrini e lasciato intravedere lo spiraglio delle clamorosa rimonta. Peccato. [...] L’ossatura della Nazionale è giovane e forte, non servono rivoluzioni. Ma durante il viaggio Mancini dovrà far crescere e inserire i vari Tonali. [...] Quanto alla Spagna, ci batte già ora e ai Mondiali sarà ancora più forte. [...] Non è stata una finalina, ma un passo significativo verso il prossimo torneo. Incroceremo una pretendente. Prendiamo le misure. Non siamo più imbattuti. Lavoriamo per tornare imbattibili. E urge un vero 9".