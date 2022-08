Garlando sulla Gazzetta: "Milan, girone ok. Il Chelsea è giocabile"

MilanNews.it

Su La Gazzetta dello Sport è presente un articolo a cura di Luigi Garlando, tra le prime firme della rosea e in generale del calcio italiano, relativo ai sorteggi di Champions League: “Girone E: Milan. Ok, brutta bestia il Chelsea dell’ex amico Thiago Silva, ma giocabile, soprattutto se affrontato subito, prima che esca dal cantiere. […] All’Inter il girone più impegnativo. Dovrà fare la corsa sul Barcellona che ha i suoi problemi. […] Comunque, l’ipotesi della Juve agli ottavi a braccetto con i parigini è la più probabile. È più forte del Benfica emerso dalle qualificazioni, a patto che non giochi come contro Porto e Lione”.