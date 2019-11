Garlando sulla Gazzetta: "Milan inferno infinito"

Questo il commento di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport in merito alla crisi del Milan: "L’inferno del Diavolo non finisce più: 6a sconfitta in undici partite. Mai successo nel Dopoguerra. Milan 11°, sorpassato dal Verona, con la prospettiva di affrontare Juve e Napoli e di ritrovarsi le acque della bassa classifica alla gola. Un incubo, ma anche una beffa perché ieri si è visto forse il miglior Milan della stagione contro una Lazio di qualità. Pioli ha trovato in Paquetà e Krunic gli interni-incursori che cercava, in Bennacer un play dinamico, in Piatek un centravanti più disposto a manovrare, più vivo del molle Leao, in Castillejo la corsa e la lotta che chiede. Il gioco è stato più verticale e il pressing più aggressivo. Forti segnali di guarigione e di nuova identità. Poi forse Pioli ha esagerato a cercare la medicina di una vittoria con una punta più e il Milan stanco è stato trafitto da un contropiede letale. Ma non si scappa. Si deve ripartire da quei segnali di salute: lavorarci sopra a testa bassa, augurandosi che i Paquetà e i Calha ogni tanto facciano una giocata decisiva come le ha fatte il meraviglioso Luis Alberto e che Piatek diventi inesorabile come Immobile".