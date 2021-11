Garlando sulla Gazzetta: “Pioli e il Milan imprevedibile. Inzaghi e l’Inter dal gol facile”

Luigi Garlando, tra le prime firme de La Gazzetta dello Sport e in generale del calcio italiano, ha scritto di Milan-Inter in programma domenica: “Sarà un derby spettacolare, perché organizzato da due allenatori che amano giocarsela e attaccare. Cercano il dominio, come dimostrano le medie di possesso: Milan (54,3%), Inter (53,1%). Sono le due squadre che hanno segnato di più: 28 gol i nerazzurri, 25 i rossoneri. Non solo. Stefano Pioli e Simone Inzaghi sono bravissimi a leggere l’avversario e a ritoccare la squadra per l’occasione. Hanno l’orecchio fino per correggere lo spartito. L’hanno fatto in carriera e lo stanno facendo in questa stagione. […] Pioli ha cambiato il Milan: non più posizioni e ruoli fissi, ma spazi da occupare, meglio se con giocatori imprevisti perché così il gioco diventa imprevedibile. […] Inzaghi ha spinto avanti la squadra che con Conte si era abituata a ritirarsi per ripartire con Hakimi e Lukaku. Oggi l’Inter è la squadra che, dopo il Torino, difende più lontano dalla porta: 46,46 metri. Simone ha alzato le linee e chiesto più pressing, dal quale munge 3,27 tiri a partita, più del Milan (2,82)”.