Garlando sulla Gazzetta: “Pioli ha riportato indietro l’orologio. Sono sparite le insicurezze”

Il collega Luigi Garlando ha scritto su La Gazzetta dello Sport del trionfo per 4-0 del Milan contro la Dinamo Zagabria: “L’ultimo 4-0 del Diavolo in una trasferta di Champions era stato quello al Fenerbahce, griffato da un poker di Shevchenko. […] In fondo, la missione del bravissimo Pioli è questa: riportare indietro l’orologio. […] Nell’edizione scorsa e anche in questa Champions, il giovane Milan ha dimostrato spesso insicurezze che in campionato non ha. Stavolta ha gestito una gara decisiva nel migliore dei modi, come fosse Serie A. Vero che la Dinamo è stata poca cosa, ma non dimentichiamo che non perdeva in casa da dicembre e che su questo prato ha sconfitto il Chelsea”.