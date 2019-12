Gasperini: "Anno straordinario. Atalanta una big? Lo dicono i risultati"

Dopo la super vittoria conquistata contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Una partita straordinaria che chiude un anno altrettanto straordinario, a coronamento di quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno dello scorso anno, in quello di andata e nelle coppe in generale. E' stato un anno meraviglioso, ora facciamo questa pausa e poi nel 2020 ci aspettano eventi importanti. Aggressività chiave della gara? E' una nostra caratteristica, avevamo visto un buon Milan ultimamente, dovevamo fare una delle migliori gare per metterli in difficoltà. Non dare riferimenti non è una novità, spesso adottiamo questa scelta quando non c'è Zapata e ci ha portato risultati. L'Atalanta ormai è una big? I risultati dicono queste, tre anni di fila nelle coppe, oggi siamo quinti in classifica, abbiamo superato il turno in Champions, bisogna sempre ripetersi e la concorrenza è sempre alta. Ha saltato insieme al pubblico? Non posso non rispondere a ciò che chiede la gente. E' un gesto di gioia, non è assolutamente mancanza di rispetto verso l'avversario".