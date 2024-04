Gasperini: "De Ketelaere? È destinato a crescere. Per il riscatto dovete parlare con la proprietà"

Gian Piero Gasperini ha parlato nei giorni scorsi della posizione di Charles De Ketelaere, calciatore del Milan in prestito con diritto di riscatto ai bergamaschi. Ecco le sue affermazioni nel post partita contro il Verona.

"Per De Ketelaere vale il discorso fatto per Scamacca. Poi dopo, come per Scamacca, può fare sempre molto di più. Ha solo 22 anni, può ancora acquisire sul piano fisico e più forza. Anche questa sera ha fatto vedere cose di assoluto valore. È un ragazzo destinato a crescere. Riscatto? Per i soldi bisogna parlare con la proprietà".