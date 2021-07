Gasperini: "Ilicic ha chiesto di andare via per provare nuove esperienze"

Nella conferenza stampa pre amichevole contro il Pordenone, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato anche di Josip Ilicic, che il Milan segue da diverso tempo. Gasperini ha detto: “A fine stagione ha manifestato la voglia di fare nuove esperienze. Ma ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo. Si sta preparando per trovare una squadra che possa farlo giocare. Rispetto la sua richiesta di fine stagione, c'è ancora un mese di mercato. L'intenzione è quella, ma non ci sono particolari movimenti. Lui si sta preparando bene per poter stare bene.”