Gasperini, Milan avversario più difficile del momento

- BERGAMO, 23 LUG - "In una settimana si chiude il campionato: il Milan dopo la ripresa è la squadra che con noi ha fatto più punti, è l'avversario più difficile del momento". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, illustra alla vigilia il significato del match coi rossoneri, terzultimo impegno prima di Parma e Inter. "E' forse la squadra più in forma del momento, quindi sono un test importante anche per la Champions in uno stadio prestigioso in cui ci sentiamo a casa per averci giocato la coppa quest'anno - continua il tecnico nerazzurro -. Siamo al secondo posto e per noi sarebbe un grandissimo risultato, anche se per qualcuno i secondi sono i primi dei perdenti, perché al massimo avevamo raggiunto il terzo l'anno scorso". Djimsiti, Palomino e Zapata sembrano pronti: "Col Bologna abbiamo sofferto alcune contusioni, ma credo siano recuperate", rimarca gasperini. Poco prima di Milan-Atalanta, venerdì sera, ci sarà anche la finale di Coppa di Francia tra gli avversari ai quarti di Champions il 12 agosto a Lisbona e il Saint Etienne: "Il Paris Saint-Germain lo conosciamo, ha giocatori tra i migliori al mondo e sono anni che domina in Francia. Forse c'è stata troppa euforia da parte di qualcuno per il sorteggio: l'affronteremo comunque con le nostre armi".